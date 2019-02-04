СЕГОДНЯ 15:22 2019-02-04T15:25:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Школьникам рассказали о работе тульской таможни. 31 января в рамках проекта «В мире профессий» стартовал цикл экскурсий по профориентации для молодежи города.

Ребята узнали, где можно получить профильное образование и требованиях, предъявляемых к профессии таможенника.

По словам сотрудников ведомства, таможенник должен быть юридически грамотным специалистом, владеть современными технологиями, разбираться в вопросах химии, физики, экономики и других наук, к тому же иметь хорошую физическую подготовку.

Особый интерес школьников в ходе экскурсии вызвала работа уникального прибора: анализатора «МетЭксперт». С помощью него быстро и без ошибок можно контролировать состав вывозимого и ввозимого сырья и материалов на основе черных и цветных металлов, а также сырья с редкоземельными элементами. Всего «в активе» прибора - порядка 90 элементов таблицы Менделеева.

Кроме того, юные экскурсанты смогли примерить десятикилограммовый бронежилет и защитный шлем.

ИСТОЧНИК KP.RU