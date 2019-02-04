Реконструкция исторического центра: в Туле сформирована обобщенная дорожная карта
В администрации Тулы обсудили вопросы комплексной реконструкции исторического центра. Отмечено, что определена зона проектирования, обследованы вошедшие в зону территории, сформирована обобщенная дорожная карта.
Проведена комплексная очистка территорий, прилегающих к историческому центру. На ул. Пирогова, Войкова, Жуковского удалены аварийные деревья, ликвидированы стихийные свалки и снесены сараи.
В рамках ревитализации исторического центра для приведения зданий в нормативный вид создана рабочая группа по обследованию МКД в историческом центре.
В нем расположено 48 многоквартирных домов, 14 из которых являются объектами культурного наследия федерального и регионального значения. 20 домов признаны аварийными. 10 из них снесут, еще 10 - реконструируют.
Сейчас сносят сараи на ул. Менделеевской, 9.
ИСТОЧНИК KP.RU