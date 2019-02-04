В Тульской области собутыльники забили знакомого ногами и ножкой от табуретки

СЕГОДНЯ 13:57 2019-02-04T13:57:54+03:00

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В производстве следователей Плавского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Тульской области находится уголовное дело, возбужденное по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

По версии следствия, днем 2 февраля потерпевший выпивал у себя дома в компании знакомых. Вскоре между двумя мужчина возник конфликт. 28-летний обвиняемый вооружился ножкой от табуретки и начал бить ей по голове и телу хозяина квартиры. После этого он продолжил бить его ногами.

Затем к избиению подключились 34-летний и 41-летний мужчины. Они также били потерпевшего ногами и ножкой от табуретки. Травмы, нанесенные хозяину застолья, оказались несовместимы с жизнью. Потерпевший скончался на месте происшествия.

Мужчинам предъявлено обвинение в совершении преступления. Следователь направил в суд ходатайство об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе осмотра места происшествия изъяты предметы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу, произведен осмотр тела потерпевшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, допрошены свидетели, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU