2019-02-04T13:35:17+03:00
Происшествия

На трассе в Тульской области столкнулись большегруз и легковушка

В результате ДТП пострадал пассажир «Chevrolet»
Мария ВЛАСОВА
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2 февраля в 11.30 на 194 км трассы М-4 «Дон» Веневского района произошло ДТП. 30-летний мужчина на автомобиле «Chevrolet Lacetti», по предварительной информации, выехал на полосу встречного движения, и столкнулся с автомобилем «International», за рулем которого находился 39-летний мужчина.

В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля «Chevrolet». 56-летний мужчина с различными травмами был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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