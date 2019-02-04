На трассе в Тульской области столкнулись большегруз и легковушка
В результате ДТП пострадал пассажир «Chevrolet»
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2 февраля в 11.30 на 194 км трассы М-4 «Дон» Веневского района произошло ДТП. 30-летний мужчина на автомобиле «Chevrolet Lacetti», по предварительной информации, выехал на полосу встречного движения, и столкнулся с автомобилем «International», за рулем которого находился 39-летний мужчина.
В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля «Chevrolet». 56-летний мужчина с различными травмами был госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU