На трассе в Тульской области столкнулись большегруз и легковушка

СЕГОДНЯ 13:35 2019-02-04T13:35:17+03:00

Изменить размер текста: A A

2 февраля в 11.30 на 194 км трассы М-4 «Дон» Веневского района произошло ДТП. 30-летний мужчина на автомобиле «Chevrolet Lacetti», по предварительной информации, выехал на полосу встречного движения, и столкнулся с автомобилем «International», за рулем которого находился 39-летний мужчина.

В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля «Chevrolet». 56-летний мужчина с различными травмами был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU