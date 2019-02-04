2019-02-04T12:04:27+03:00
Происшествия

В Туле на Щегловской засеке не поделили дорогу «Suzuki» и «ГАЗ»

В результате ДТП пострадала девушка, водитель иномарки
Мария ВЛАСОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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1 февраля в 09.00 на ул. Щегловская засека в Туле произошло ДТП. 27-летняя девушка на автомобиле «Suzuki SX-4», по предварительной информации, выполняя разворот, не убедилась в его безопасности, и столкнулась с автомобилем «ГАЗ 274710». За рулем последнего находился 31-летний мужчина.

После столкновения автомобиль «Suzuki» въехал в бетонный забор. В результате ДТП пострадала девушка, водитель иномарки. После оказания помощи медики отпустили ее домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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