В Туле на Щегловской засеке не поделили дорогу «Suzuki» и «ГАЗ»

СЕГОДНЯ 12:03 2019-02-04T12:04:27+03:00

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1 февраля в 09.00 на ул. Щегловская засека в Туле произошло ДТП. 27-летняя девушка на автомобиле «Suzuki SX-4», по предварительной информации, выполняя разворот, не убедилась в его безопасности, и столкнулась с автомобилем «ГАЗ 274710». За рулем последнего находился 31-летний мужчина.

После столкновения автомобиль «Suzuki» въехал в бетонный забор. В результате ДТП пострадала девушка, водитель иномарки. После оказания помощи медики отпустили ее домой.

ИСТОЧНИК KP.RU