2019-02-04T10:19:27+03:00
Общество

Количество обращений туляков из-за протекания крыши значительно возросло

Об этом в ходе еженедельного городского совещания сообщил начальник МУ «Центр гражданской защиты и спасательных работ города Тулы» Николай Безруков
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В период с 28 января по 4 февраля 2019 года, в ЕДДС в Туле поступило 6441 обращение граждан. В городе произошло 33 аварийных отключения, из них по управляющим компаниям – 7, по центральному отоплению – 3, по холодному водоснабжению и отведению – 16, по газоснабжению – 6 и электроснабжению – 1.

За минувшую неделю на территории МО произошло 195 ДТП, в которых пострадали 15 человек, 5 пожаров, погибших нет.

Сотрудники поисково-спасательной службы выезжали на вызовы 52 раза. В результате оказана помощь 127 гражданам, спасено 5 человек.

На данный момент на контроле остается 1 аварийное отключение по водоснабжению в связи с аварией на Масловско-Песоченском водозаборе. Пониженное давление воды будет наблюдаться в южной части города Тулы.

За сутки количество обращений граждан в связи протеканием кровли значительно возросло и достигло 24.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На трассе в Тульской области столкнулись большегруз и легковушка
5 февраля в Туле пройдет отключение светофоров
В Туле на Щегловской засеке не поделили дорогу «Suzuki» и «ГАЗ»
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «Приведи друга»для розничных клиентов
Коммунальная авария в Туле: жителям раздают питьевую и техническую воду
Коммунальная авария в Туле: водоснабжение в южной части города обещают восстановить к 19 часам
Пожар в гараже в Туле на ул. Приупской тушили 12 человек
В Тульской области сгорела квартира
На участке трассы М2 под Тулой, где произошло ДТП, открыли реверсивное движение
Под Тулой столкнулись грузовик "МАЗ" и "УАЗ-Патриот": один из водителей госпитализирован
В Тульской области обнаружили труп молодого человека с пробитой головой
Около тысячи многодетных семей Тульской области оформили скидку на оплату вывоз мусора
В Новомосковске ночью загорелась квартира
Горящий дом в Ясногорском районе тушили 10 человек
Ночью во время сильного пожара в Чернском районе пострадали несколько человек
Какая погода ожидает туляков 3 февраля?
Массовое ДТП под Тулой: на скользкой дороге столкнулись сразу 10 машин
Строительство детского сада на ул. Серебровской в Туле идет по плану
В Туле дороги и тротуары обрабатывают противогололедным реагентом в усиленном режиме
В школе №6 на Косой Горе отремонтируют крышу
Алексей Дюмин посетил Ленинский филиал ГУ ТО «Тулаавтодор»
Алексей Дюмин попросил Владимира Машкова организовать гастроли артистов «Табакерки» в Туле
Житель Тульской области похитил у пенсионерки косметичку с деньгами