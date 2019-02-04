Количество обращений туляков из-за протекания крыши значительно возросло

СЕГОДНЯ 10:19 2019-02-04T10:19:27+03:00

Об этом в ходе еженедельного городского совещания сообщил начальник МУ «Центр гражданской защиты и спасательных работ города Тулы» Николай Безруков

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В период с 28 января по 4 февраля 2019 года, в ЕДДС в Туле поступило 6441 обращение граждан. В городе произошло 33 аварийных отключения, из них по управляющим компаниям – 7, по центральному отоплению – 3, по холодному водоснабжению и отведению – 16, по газоснабжению – 6 и электроснабжению – 1.

За минувшую неделю на территории МО произошло 195 ДТП, в которых пострадали 15 человек, 5 пожаров, погибших нет.

Сотрудники поисково-спасательной службы выезжали на вызовы 52 раза. В результате оказана помощь 127 гражданам, спасено 5 человек.

На данный момент на контроле остается 1 аварийное отключение по водоснабжению в связи с аварией на Масловско-Песоченском водозаборе. Пониженное давление воды будет наблюдаться в южной части города Тулы.

За сутки количество обращений граждан в связи протеканием кровли значительно возросло и достигло 24.

ИСТОЧНИК KP.RU