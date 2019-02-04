Коммунальная авария в Туле: жителям раздают питьевую и техническую воду

СЕГОДНЯ 10:14 2019-02-04T10:15:30+03:00

Питьевую воду можно бесплатно получить в пунктах «Ключ здоровья» по нескольким адресам

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4 февраля 2019 года, в Туле произошло повреждение водовода диаметром 700 мм на Масловско-Песоченском водозаборе. В настоящее время специалисты проводят работы по восстановлению водоснабжения.

Пониженное давление воды наблюдается в южной части города Тулы, южнее улицы Пушкинской, в Скуратовских поселках, поселке Косая гора.

Для туляков организована раздача питьевой и технической воды.

Питьевую воду можно бесплатно получить в пунктах «Ключ здоровья» по следующим адресам:

ул. Болдина, 114;

ул. Мира, 14;

ул. Седова, 2;

ул. Руднева, 53;

ул. Руднева, 72;

пр-т Ленина, 118;

пр-т Ленина, 131;

пр-т Ленина, 143;

ул. Генерала Маргелова, 1а.

Техническую воду раздают у рынка «Салют» (пр-т Ленина, 111), в в.г. Берники и в д. Барыково.

ИСТОЧНИК KP.RU