Коммунальная авария в Туле: жителям раздают питьевую и техническую воду
4 февраля 2019 года, в Туле произошло повреждение водовода диаметром 700 мм на Масловско-Песоченском водозаборе. В настоящее время специалисты проводят работы по восстановлению водоснабжения.
Пониженное давление воды наблюдается в южной части города Тулы, южнее улицы Пушкинской, в Скуратовских поселках, поселке Косая гора.
Для туляков организована раздача питьевой и технической воды.
Питьевую воду можно бесплатно получить в пунктах «Ключ здоровья» по следующим адресам:
ул. Болдина, 114;
ул. Мира, 14;
ул. Седова, 2;
ул. Руднева, 53;
ул. Руднева, 72;
пр-т Ленина, 118;
пр-т Ленина, 131;
пр-т Ленина, 143;
ул. Генерала Маргелова, 1а.
Техническую воду раздают у рынка «Салют» (пр-т Ленина, 111), в в.г. Берники и в д. Барыково.
ИСТОЧНИК KP.RU