Пожар в гараже в Туле на ул. Приупской тушили 12 человек
В результате происшествия никто не пострадал
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3 февраля в Туле на ул. Приупской загорелся гараж. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 16:43.
На место происшествия незамедлительно выехали три пожарных расчета. По прибытии через 8 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 6 минут.
В результате происшествия никто не пострадал. На цокольном этаже обгорела обшивка стены и утеплитель, деревянные изделия. Причина пожара выясняется.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 12 человек и 3 единицы техники.
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
ИСТОЧНИК KP.RU