2019-02-04T08:56:25+03:00
Происшествия

Пожар в гараже в Туле на ул. Приупской тушили 12 человек

В результате происшествия никто не пострадал
Мария ВЛАСОВА
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3 февраля в Туле на ул. Приупской загорелся гараж. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 16:43.

На место происшествия незамедлительно выехали три пожарных расчета. По прибытии через 8 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 6 минут.

В результате происшествия никто не пострадал. На цокольном этаже обгорела обшивка стены и утеплитель, деревянные изделия. Причина пожара выясняется.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 12 человек и 3 единицы техники.

Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области

Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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