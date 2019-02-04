В Тульской области сгорела квартира

СЕГОДНЯ 08:39 2019-02-04T08:41:17+03:00

Изменить размер текста: A A

3 февраля в п. Ревякино Ясногорского района загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 17:44.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета и автолестница для работ на верхних этажах здания. По прибытии через 4 минуты, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано еще через 4 минуты.

В результате происшествия никто не пострадал. В кухне обгорели пластиковые потолочные панели, стены по всей площади, кухонная мебель. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 3 единицы техники, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU