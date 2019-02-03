На участке трассы М2 под Тулой, где произошло ДТП, открыли реверсивное движение

3 Февр. 22:10 2019-02-03T22:11:51+03:00

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Сотрудники ГИБДД продолжают работу по выяснению деталей и обстоятельств ДТП на 262 км автодороги Крым.

Напомним, столкнулись грузовик "Вольво" и машина "УАЗ-Патриот". Есть пострадавший.

В настоящее время там открыто реверсивное движение по одной полосе.

Полицией осуществляется комплекс мероприятий по обеспечению безопасности участников дорожного движения

ИСТОЧНИК KP.RU