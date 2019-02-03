2019-02-03T21:29:40+03:00
Происшествия

Под Тулой столкнулись грузовик "Вольво" и "УАЗ-Патриот": один из водителей госпитализирован

Организован объезд транспорта через село Горбачево
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ГУ МЧС России по Тульской области
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3 февраля 2019 года, примерно в 19:30, на 262-м км автодороги М2 в Плавском районе Тульской области произошло ДТП.

Столкнулись грузовик "Вольво" и автомобиль "УАЗ-Патриот".

В результате происшествия повреждения получил водитель "УАЗа", он госпитализирован.

- Для обеспечения безопасного движения на автодороге организован объезд транспорта через село Горбачево, - сообщии в УМВД России по Тульской области.

Полицейские ГИБДД осуществляют всю необходимую работу для установления механизма ДТП и недопущения подобных происшествий в дальнейшем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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