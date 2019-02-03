В Тульской области обнаружили труп молодого человека с пробитой головой

СЕГОДНЯ 14:38 2019-02-03T14:38:09+03:00

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Следственным отделом по г. Новомосковск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По предварительным данным, 31 января в одной из квартир дома №34 по ул. мкр. Южный в Веневе было обнаружено тело 25-летнего мужчины с черепно-мозговой травмой. В следственном комитете возбудили уголовное дело.

Благодаря согласованным действиям следователей и оперативников данное преступление удалось раскрыть «по горячим следам». В качестве подозреваемого был задержан 27-летний знакомый потерпевшего.

В ходе расследования было осмотрено место происшествия, а также тело погибшего. Изъяты предметы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу. Проводится весь комплекс следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы по уголовному делу.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, - сообщают в СУ СКР по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU