2019-02-03T14:38:09+03:00
Происшествия

В Тульской области обнаружили труп молодого человека с пробитой головой

Анна ЖУКОВА
Поделиться:
Фото предоставлено пресс-службой СУ СКР по Тульской областиФото предоставлено пресс-службой СУ СКР по Тульской области
Изменить размер текста:

Следственным отделом по г. Новомосковск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По предварительным данным, 31 января в одной из квартир дома №34 по ул. мкр. Южный в Веневе было обнаружено тело 25-летнего мужчины с черепно-мозговой травмой. В следственном комитете возбудили уголовное дело.

Благодаря согласованным действиям следователей и оперативников данное преступление удалось раскрыть «по горячим следам». В качестве подозреваемого был задержан 27-летний знакомый потерпевшего.

В ходе расследования было осмотрено место происшествия, а также тело погибшего. Изъяты предметы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу. Проводится весь комплекс следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы по уголовному делу.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, - сообщают в СУ СКР по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Около тысячи многодетных семей Тульской области оформили скидку на оплату вывоз мусора
В Новомосковске ночью загорелась квартира
Горящий дом в Ясногорском районе тушили 10 человек
Ночью во время сильного пожара в Чернском районе пострадали несколько человек
Какая погода ожидает туляков 3 февраля?
Массовое ДТП под Тулой: на скользкой дороге столкнулись сразу 10 машин
Строительство детского сада на ул. Серебровской в Туле идет по плану
В Туле дороги и тротуары обрабатывают противогололедным реагентом в усиленном режиме
В школе №6 на Косой Горе отремонтируют крышу
Алексей Дюмин посетил Ленинский филиал ГУ ТО «Тулаавтодор»
Алексей Дюмин попросил Владимира Машкова организовать гастроли артистов «Табакерки» в Туле
Житель Тульской области похитил у пенсионерки косметичку с деньгами