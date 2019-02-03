Около тысячи многодетных семей Тульской области оформили скидку на оплату вывоз мусора

СЕГОДНЯ 11:07 2019-02-03T11:07:57+03:00

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По поручению губернатора Алексея Дюмина совместно с региональными операторами по вывозу мусора был проработан вопрос предоставления льгот многодетным семьям. Компании сделали стопроцентную скидку на оплату за третьего ребенка и последующих детей. На данный момент за скидкой обратились около тысячи многодетных семей Тульской области.

Чтобы получить такую скидку, нужно обратиться в один из офисов своего регионального оператора.

К заявлению необходимо приложить:

- удостоверение многодетной семьи установленного законодательством РФ образца, выданного органами социальной защиты населения Тульской области,

- справку/выписку из домовой книги с количеством зарегистрированных в помещении/домовладении взрослых и детей,

- согласие родителя-заявителя на обработку его персональных данных и данных его детей.

Уже на следующий месяц после подачи заявления семья получит квитанцию на оплату с учетом скидки.

ИСТОЧНИК KP.RU