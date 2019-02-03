Около тысячи многодетных семей Тульской области оформили скидку на оплату вывоз мусора
По поручению губернатора Алексея Дюмина совместно с региональными операторами по вывозу мусора был проработан вопрос предоставления льгот многодетным семьям. Компании сделали стопроцентную скидку на оплату за третьего ребенка и последующих детей. На данный момент за скидкой обратились около тысячи многодетных семей Тульской области.
Чтобы получить такую скидку, нужно обратиться в один из офисов своего регионального оператора.
К заявлению необходимо приложить:
- удостоверение многодетной семьи установленного законодательством РФ образца, выданного органами социальной защиты населения Тульской области,
- справку/выписку из домовой книги с количеством зарегистрированных в помещении/домовладении взрослых и детей,
- согласие родителя-заявителя на обработку его персональных данных и данных его детей.
Уже на следующий месяц после подачи заявления семья получит квитанцию на оплату с учетом скидки.
ИСТОЧНИК KP.RU