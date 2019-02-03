В Новомосковске ночью загорелась квартира

СЕГОДНЯ 10:25 2019-02-03T10:25:04+03:00

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2 февраля в 22:46 на пульт диспетчера службы спасения поступило сообщение о возгорании в квартире на ул. Генерала Белова в Новомосковске

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета и автолестница для работы на верхних этажах здания. По прибытии на место происшествия, в 22:52, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано в 22:55.

Пострадавших нет. В результате происшествия сгорели постельные. Остальные помещения закоптились.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек. Причина пожара устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU