Ночью во время сильного пожара в Чернском районе пострадали несколько человек
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3 февраля в 01:09 на пульт диспетчера службы спасения поступило сообщение о возгорании дома, расположенного на ул. Л. Толстого в Черни.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии на место происшествия огнеборцы справились с возгоранием за четыре минуты.
Сообщается о нескольких пострадавших.
В результате происшествия обгорела обрешетка кровли. Прогорело потолочное перекрытие.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек. Причина пожара устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU