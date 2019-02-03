2019-02-03T10:12:37+03:00
Происшествия

Ночью во время сильного пожара в Чернском районе пострадали несколько человек

Анна ЖУКОВА
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3 февраля в 01:09 на пульт диспетчера службы спасения поступило сообщение о возгорании дома, расположенного на ул. Л. Толстого в Черни.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии на место происшествия огнеборцы справились с возгоранием за четыре минуты.

Сообщается о нескольких пострадавших.

В результате происшествия обгорела обрешетка кровли. Прогорело потолочное перекрытие.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек. Причина пожара устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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