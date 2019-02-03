2019-02-03T10:08:03+03:00
Общество

Какая погода ожидает туляков 3 февраля?

Анна ЖУКОВА
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В воскресенье в Туле будет по-прежнему пасмурно и сыро. Возможен небольшой дождь. Столбик термометра покажет 0..+2°, ветер южный, умеренный. Давление немного выше нормы. Возможны небольшие геомагнитные возмущения. Вечером также пройдет небольшой дождь.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территории региона ожидается гололед, гололедица, туман. Видимость на дорогах снизится до 300-700м.

ИСТОЧНИК KP.RU

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