Массовое ДТП под Тулой: на скользкой дороге столкнулись сразу 10 машин

СЕГОДНЯ 19:48 2019-02-02T19:48:43+03:00

Гололедица привела к массовой аварии под Тулой

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В сети появились кадры массового ДТП, произошедшего днем на 194 километре трассы М4 «Дон». На скользкой дороге столкнулись сразу 10 автомобилей. Одной из причин могла стать гололедица, а также несоблюдение водителями скоростного режима. Также региональное МЧС предупреждало о тумане и плохой видимости.

По предварительным данным, серьезно никто не пострадал. Три человека отделались незначительными травмами

ИСТОЧНИК KP.RU