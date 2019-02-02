Массовое ДТП под Тулой: на скользкой дороге столкнулись сразу 10 машин
Гололедица привела к массовой аварии под Тулой
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В сети появились кадры массового ДТП, произошедшего днем на 194 километре трассы М4 «Дон». На скользкой дороге столкнулись сразу 10 автомобилей. Одной из причин могла стать гололедица, а также несоблюдение водителями скоростного режима. Также региональное МЧС предупреждало о тумане и плохой видимости.
По предварительным данным, серьезно никто не пострадал. Три человека отделались незначительными травмами
ИСТОЧНИК KP.RU