Строительство детского сада на ул. Серебровской в Туле идет по плану

СЕГОДНЯ 15:43 2019-02-02T15:43:53+03:00

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2 февраля начальник управления градостроительства и архитектуры Алексей Сорокин проверил, как продвигаются работы по возведению нового детского сада на 120 мест. На данный момент строители приступили к кладке второго этажа. Все работы ведутся в соответствии с установленным графиком.

Напомним, детский садик на ул. Серебровской планируют сдать в сентябре 2019 года. Сума контракта составляет 166 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU