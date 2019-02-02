2019-02-02T15:34:05+03:00
Общество

В Туле дороги и тротуары обрабатывают противогололедным реагентом в усиленном режиме

Анна ЖУКОВА
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2 февраля улицы Тулы убирают от снега 90 единиц техники и 130 рабочих.

В связи с ухудшением погодных условий дороги и тротуары обрабатываются противогололедными материалами в усиленном режиме. Для большей эффективности в песчано-соляной смеси изменены пропорции. Теперь 50 процентов соли смешивают 50 процентами песка. Также увеличена масса расходования реагента на квадратный метр. Особое внимание уделяется обработке отановок, пешеходных переходов, тротуаров, спусков и подъемов.

Также продолжается вывоз снега по следующим адресам: на плотине Дм. Ульянова, ул. Болдина, пр. Ленина, ул. Союзной, ул. Фр. Энгельса, ул. Луначарского, ул. Первомайской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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