В школе №6 на Косой Горе отремонтируют крышу
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В минувшую пятницу, 2 февраля, школу и детский сад центра образования №6, что в поселке Косая Гора, посетила замглавы администрации города Тулы по социальной политике Надежда Токовая.
Оба образовательных учреждения были проинспектированы. С директором ЦО №6 Снежаной Труновой и заместителем начальника управления решен вопрос по поводу ремонта.
В этом году в обоих зданиях приведут в порядок крышу. В детском саду дополнительно будут заменены оконные блоки.
ИСТОЧНИК KP.RU