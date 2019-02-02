В школе №6 на Косой Горе отремонтируют крышу

СЕГОДНЯ 14:44 2019-02-02T14:44:35+03:00

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В минувшую пятницу, 2 февраля, школу и детский сад центра образования №6, что в поселке Косая Гора, посетила замглавы администрации города Тулы по социальной политике Надежда Токовая.

Оба образовательных учреждения были проинспектированы. С директором ЦО №6 Снежаной Труновой и заместителем начальника управления решен вопрос по поводу ремонта.

В этом году в обоих зданиях приведут в порядок крышу. В детском саду дополнительно будут заменены оконные блоки.

ИСТОЧНИК KP.RU