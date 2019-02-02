2019-02-02T11:49:47+03:00
Общество

Алексей Дюмин посетил Ленинский филиал ГУ ТО «Тулаавтодор»

Анна ЖУКОВА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В минувшую пятницу, 1 февраля, губернатор Алексей Дюмин посетил Ленинский филиал ГУ ТО «Тулаавтодор». Глава региона осмотрел новую коммунальную технику и пообщался с работниками.

Правительство области уделяет большое внимание вопросам ремонта и содержания дорог. В частности, укомплектованности дорожных служб новой надежной техникой. В 2019 году на обновление парка дорожно-строительной техники «Тулаавтодора» из регионального бюджета выделено более 184 млн рублей.

В настоящее время заключено шесть контрактов на поставку 27 единиц техники. 11 из них уже поступили. Новую технику также получат Узловский, Щекинский, Ленинский, Киреевский районы. Из первой партии поставки 4 автомобиля будут переданы Узловскому филиалу для обслуживания дороги «Тула-Новомосковск».

Губернатор также отметил, что есть населенные пункты, где вопрос ремонта дорог стоит особенно остро. Там дороги нужно щебенить, приводить в проезжее состояние. Кроме того, есть задачи, поставленные Президентом России в рамках нацпроекта «Безопасные качественные автомобильные дороги». В этом году по сравнению с прошлым финансирование увеличено почти на 700 млн рублей.

«Обновленный автопарк должен в разы повысить эффективность «Тулаавтодора». В прошлом году мы нашли возможность помочь нашим муниципалитетам с новой техникой, теперь дошла очередь и до «Тулаавтодора». От этого зависит стабильная работа скорой помощи, школьных автобусов и в целом – безопасность людей на дорогах региона», - подчеркнул Алексей Дюмин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Алексей Дюмин попросил Владимира Машкова организовать гастроли артистов «Табакерки» в Туле
Житель Тульской области похитил у пенсионерки косметичку с деньгами
С 1 марта аварийно-диспетчерские службы УК в Тульской области будут работать по новым стандартам
В Ночь с 4 на 5 февраля на Калужском шоссе в Туле ограничат движение
Туляк пойдет под суд за подаренный ему обрез
В Воловском районе пожар уничтожил кровлю сарая и дома
При пожаре в доме на улице Болотова в Туле пострадал человек
50-летнего педофила из Ленинского района осудили к 14 годам колонии
Ребенок сломал руку, поскользнувшись на гололеде на улице Болдина в Туле
Менеджер тульского фитнес-клуба поймана на хищении более 200 тысяч рублей
Работа по созданию музейного комплекса «Куликово поле» удостоилась премии Правительства РФ
Владимир Машков: Мы приехали в Тулу, потому что здесь много талантов
В Ефремове семь человек тушили горящий дом
Залез в квартиру, чтобы посмотреть телевизор: житель Тульской области обвиняется в нескольких преступлениях
В Тульской области пройдет Всероссийская гонка «Лыжня России - 2019»
Ночью Тулу убирали 139 спецмашин и 46 человек
В ДТП с "ВАЗом" и "Фольксвагеном" в Туле пострадали две женщины
Под Тулой "Ниссан" столкнулся со встречным "Митсубиши"
В Привокзальном округе ветеранов Великой Отечественной войны поздравили с юбилеями
Жителям тульского Заречья помогают перейти на цифровое телевидение
На территории Новомосковской горбольницы планируется построить каньон для радиотерапевтического оборудования
В Тульской области в квартире от взрыва выбило оконную раму