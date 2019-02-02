СЕГОДНЯ 11:49 2019-02-02T11:49:47+03:00

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В минувшую пятницу, 1 февраля, губернатор Алексей Дюмин посетил Ленинский филиал ГУ ТО «Тулаавтодор». Глава региона осмотрел новую коммунальную технику и пообщался с работниками.

Правительство области уделяет большое внимание вопросам ремонта и содержания дорог. В частности, укомплектованности дорожных служб новой надежной техникой. В 2019 году на обновление парка дорожно-строительной техники «Тулаавтодора» из регионального бюджета выделено более 184 млн рублей.

В настоящее время заключено шесть контрактов на поставку 27 единиц техники. 11 из них уже поступили. Новую технику также получат Узловский, Щекинский, Ленинский, Киреевский районы. Из первой партии поставки 4 автомобиля будут переданы Узловскому филиалу для обслуживания дороги «Тула-Новомосковск».

Губернатор также отметил, что есть населенные пункты, где вопрос ремонта дорог стоит особенно остро. Там дороги нужно щебенить, приводить в проезжее состояние. Кроме того, есть задачи, поставленные Президентом России в рамках нацпроекта «Безопасные качественные автомобильные дороги». В этом году по сравнению с прошлым финансирование увеличено почти на 700 млн рублей.

«Обновленный автопарк должен в разы повысить эффективность «Тулаавтодора». В прошлом году мы нашли возможность помочь нашим муниципалитетам с новой техникой, теперь дошла очередь и до «Тулаавтодора». От этого зависит стабильная работа скорой помощи, школьных автобусов и в целом – безопасность людей на дорогах региона», - подчеркнул Алексей Дюмин.

ИСТОЧНИК KP.RU