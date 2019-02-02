Алексей Дюмин попросил Владимира Машкова организовать гастроли артистов «Табакерки» в Туле

СЕГОДНЯ 11:39 2019-02-02T11:39:50+03:00

Изменить размер текста: A A

1 февраля Алексей Дюмин встретился с Владимиром Машковым – актером и режиссером, художественным руководителем Театра Олега Табакова, народным артистом России.

Губернатор поблагодарил Владимира Машкова за выбор Тульской области в качестве пилотного региона для реализации проекта по отбору творческой молодежи в театральную школу Олега Табакова. Алексей Дюмин отметил, что для тульских ребят это шанс раскрыть себя, добиться новых высот.

«В Туле действительно много талантливых ребят. Мы стараемся их поддерживать. Специально для этого создали Центр одаренных детей «Мастерская талантов», где в прошлом году открылось театральное направление. И сейчас ребята занимаются на профессиональной площадке в Тульском театре драмы», - сказал Алексей Дюмин.

Губернатор также подчеркнул, что правительство Тульской области готово помочь в проекте на всех стадиях его реализации.

Владимир Машков поблагодарил Алексея Дюмина за поддержку инициативы по отбору талантливых детей в школу «Табакерки».

Алексей Дюмин также попросил Владимира Машкова рассмотреть возможность гастролей артистов «Табакерки» в Туле и отметил, что в Год театра для тульских любителей искусства это долгожданное событие.

ИСТОЧНИК KP.RU