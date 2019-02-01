2019-02-01T16:53:19+03:00
Происшествия

Житель Тульской области похитил у пенсионерки косметичку с деньгами

Судом жителю Тульской области назначено наказание
Виктория ЯКУШИНА
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32-летний житель Ленинского района Тульской области осужден за ограбление пенсионерки.

Как сообщили в прокуратуре региона, днем 12 сентября 2018 года, мужчина выпивал вместе с 65-летней знакомой в ее квартире в поселкеТорхово.

В ходе пьянки, туляк, понимая, что собутыльница не сможет оказать ему сопротивление в силу возраста, открыто похитил косметичку, в которой женщина хранила 2 000 рублей.

Пенсионерка попыталась его остановить и схватила за одежду, но мужчина, удерживая добычу, толкнул знакомую в грудь, отчего она упала на диван, ударившись при этом правым бедром. После содеянного туляк сбежал.

Судом жителю Тульской области назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 4 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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