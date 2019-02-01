С 1 марта аварийно-диспетчерские службы УК в Тульской области будут работать по новым стандартам

СЕГОДНЯ 16:47 2019-02-01T16:47:14+03:00

Теперь аварийно-диспетчерская служба будет принимать заявки в электронной форме, отвечать на звонки. Кроме того, определены конкретные сроки выполнения обязанностей

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1 февраля 2019 года, начальник ГЖИ Тульской области Леонид Ивченко провел «прямую линию» с жителями региона и ответил на их вопросы.

В основном воросы касались работы УК: некачественной уборки снега во дворах и наледи на крышах.

Леонид Ивченко напомнил, что с 1 марта 2019 года в Тульской области установлены новые стандарты работы аварийно-диспетчерских служб управляющих компаний.

Теперь аварийно-диспетчерская служба будет принимать заявки в электронной форме, отвечать на звонки. Кроме того, определены конкретные сроки выполнения обязанностей.

Например, отвечать на звонки граждан специалисты должны в течение 5 минут. Локализовать повреждения систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, а также систем отопления и электроснабжения службы должны будут не позднее чем через полчаса с момента регистрации заявки, а полностью устранить дефект - не позднее чем через трое суток.

Засор мусоропровода или водоотведения будут ликвидировать за два часа. Гражданам сообщат о планируемых сроках исполнения заявки в течение получаса с момента её регистрации. Срок устранения мелких неисправностей будет согласовываться с заявителем.

УК будут обязаны обеспечить должную работу аварийно-диспетчерской службы, иначе у ним будут применены меры административного воздействия.

ИСТОЧНИК KP.RU