В Ночь с 4 на 5 февраля на Калужском шоссе в Туле ограничат движение

СЕГОДНЯ 16:41 2019-02-01T16:41:46+03:00

Об этом сообщает Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы

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Для обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения работ по уборке и вывозу снега в Туле будет запрещена остановка и стоянка, ограничено движение всех видов транспорта:

· с 22:00 4 февраля до 6:00 5 февраля по проезжей части Калужского шоссе на участке от дома № 1 до дома № 11.

Об этом сообщает Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы.

ИСТОЧНИК KP.RU