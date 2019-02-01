В Ночь с 4 на 5 февраля на Калужском шоссе в Туле ограничат движение
Об этом сообщает Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы
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Для обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения работ по уборке и вывозу снега в Туле будет запрещена остановка и стоянка, ограничено движение всех видов транспорта:
· с 22:00 4 февраля до 6:00 5 февраля по проезжей части Калужского шоссе на участке от дома № 1 до дома № 11.
Об этом сообщает Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы.
ИСТОЧНИК KP.RU