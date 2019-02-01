2019-02-01T16:34:23+03:00
Происшествия

Туляк пойдет под суд за подаренный ему обрез

Уголовное дело в отношении мужчины направлено в Ясногорский районный суд Тульской области
Виктория ЯКУШИНА
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В городе Ясногорске Тульской области 36-летний мужчина предстанет перед судом за незаконные приобретение и хранение огнестрельного оружия.

Как сообщили в региональной прокуратуре, 6 ноября 2018 года, мужчина получил в дар от своего знакомого обрез, изготовленный из охотничьего ружья 16 калибра (ИжК), который согласно заключению эксперта, относится к огнестрельному оружию. Обрез мужчина сохранил у себя дома в поселке Есуковский Ясногорского района.

В настоящее время обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

После утверждения обвинительного акта уголовное дело направлено в Ясногорский районный суд Тульской области.

Отметим, что в отношении мужчины, который подарил туляки обрез, отделом дознания ОМВД России по Ясногорскому району также возбуждено уголовное дело, но по другой статье - УК РФ "Незаконный сбыт огнестрельного оружия". Уголовное дело в настоящее время расследуется и находится на контроле в прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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