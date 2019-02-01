2019-02-01T15:38:26+03:00
Происшествия

В Воловском районе пожар уничтожил кровлю сарая и дома

Причина пожара в Тульской области выясняется
Виктория ЯКУШИНА
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1 февраля 2019 года, в 13:05 в службу спасения сообщили о возгорании дома, расположенного по адресу: Тульская область, Воловский район, с. Борятино.

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-46, ПЧ-84, ПЧ-91 и добровольная пожарная команда "Нива".

С огнем удалось справиться за 33 минуты.

Пострадавших нет.

В результате происшествия сгорела кровля дома по всей площади. В сарае кровля сгорела и обрушилась.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8 человек и 4 единицы техники.

Причина пожара в Тульской области выясняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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