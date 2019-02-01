При пожаре в доме на улице Болотова в Туле пострадал человек

СЕГОДНЯ 15:26 2019-02-01T15:26:42+03:00

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1 февраля 2019 года, примерно в 13:39 на улице Болотова в Туле произошел пожар в доме.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-5, по одному расчету ПСЧ-1, ПСЧ-11, и ПСЧ-4.

Пламя удалось погасить за 31 минуту.

По данным регионального МЧС, при пожаре пострадал человек.

В результате происшествия терраса сгорела полностью, в доме обгорела обрешетка кровли по всей площади, дом выгорел внутри. Обгорела стена сарая.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 20 человек и 5 единиц техники.

Причина пожара устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU