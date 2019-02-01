При пожаре в доме на улице Болотова в Туле пострадал человек
Причина пожара в Туле устанавливается
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
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1 февраля 2019 года, примерно в 13:39 на улице Болотова в Туле произошел пожар в доме.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-5, по одному расчету ПСЧ-1, ПСЧ-11, и ПСЧ-4.
Пламя удалось погасить за 31 минуту.
По данным регионального МЧС, при пожаре пострадал человек.
В результате происшествия терраса сгорела полностью, в доме обгорела обрешетка кровли по всей площади, дом выгорел внутри. Обгорела стена сарая.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 20 человек и 5 единиц техники.
Причина пожара устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU