2019-02-01T15:23:47+03:00
Происшествия

50-летнего педофила из Ленинского района осудили к 14 годам колонии

В августа 2018 года он напал на девятилетнюю девочку
Виктория ЯКУШИНА
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Ленинский районный суд вынес обвинительный приговор местному 50-летнему жителю, признав его виновным в совершении преступления против половой неприкосновенности девятилетней девочки.

Инцидент с ребенком произошел 26 августа 2018 года. Средь бела дня осужденный под надуманным предлогом завел малолетнюю в свою квартиру, где совершил "иные действия сексуального характера с применением насилия".

О произошедшем девочка побоялась сообщать родителям и поделилась с подругой, а та рассказала своей бабушке.

Взрослые сообщили о случившимся правоохранителям. Когда подозреваемого задержали, он не стал отпираться и дал признательные показания.

Как установили следователи, в результате применения насилия несовершеннолетней причинены телесные повреждения, являющиеся легким вредом здоровью.

Судом мужчине за содеянное назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 2 года.

Приговор в законную силу пока не вступил. Об этом сообщает прокуратура Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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