50-летнего педофила из Ленинского района осудили к 14 годам колонии
Ленинский районный суд вынес обвинительный приговор местному 50-летнему жителю, признав его виновным в совершении преступления против половой неприкосновенности девятилетней девочки.
Инцидент с ребенком произошел 26 августа 2018 года. Средь бела дня осужденный под надуманным предлогом завел малолетнюю в свою квартиру, где совершил "иные действия сексуального характера с применением насилия".
О произошедшем девочка побоялась сообщать родителям и поделилась с подругой, а та рассказала своей бабушке.
Взрослые сообщили о случившимся правоохранителям. Когда подозреваемого задержали, он не стал отпираться и дал признательные показания.
Как установили следователи, в результате применения насилия несовершеннолетней причинены телесные повреждения, являющиеся легким вредом здоровью.
Судом мужчине за содеянное назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 2 года.
Приговор в законную силу пока не вступил. Об этом сообщает прокуратура Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU