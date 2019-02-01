Ребенок сломал руку, поскользнувшись на гололеде на улице Болдина в Туле

СЕГОДНЯ 15:11 2019-02-01T15:11:15+03:00

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Прокуратура Привокзального района Тулы проверила информацию, поступившую из Ваныкинской больницы о несовершеннолетнем мальчике, который получил травму, поскользнувшись в результате гололеда возле жилого дома №2 по улице Болдина.

Медики диагностировали юному туляку перелом костей предплечья.

Прокуратурой района проверен адрес, где произошло ЧП. Оказалось, что возле подъезда и на придомовой территории по адресам: г.Тула, ул.Болдина, д.2 имеется скопление снега.

Придомовая территория указанного дома не очищены от снега и наледи, под снежным покровом образовалась наледь от ранее неубранного снега.

Дом 2 по ул. Болдина г. Тулы находится в управлении ООО «Астек».

Так, прокуратурой района в отношении начальника ЖЭУ ООО «Астек» за нарушение правил содержания МКД возбуждено дело об административном правонарушении, которое направлено для рассмотрения в ГЖИ.

Кроме того, с целью устранения выявленных нарушений жилищного законодательства по управлению многоквартирными домами прокуратурой района генеральному директору ООО «Астек» внесено представление.

ИСТОЧНИК KP.RU