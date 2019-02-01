2019-02-01T15:01:28+03:00
Происшествия

Менеджер тульского фитнес-клуба поймана на хищении более 200 тысяч рублей

Уголовное дело в отношении жительницы Тулы направлено в суд для рассмотрения
Виктория ЯКУШИНА
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Заместитель прокурора Привокзального района Тулы утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летней тулячки. Она обвиняется в присвоении.

Как выяснилось, девушка, будучи менеджером в одном из фитнес-клубов, в период с 3 сентября 2017 по 20 мая 2018, не клала в кассу часть денег, полученных от клиентов- посетителей клуба, а забирала их себе.

В результате, она похитила в общей сумме 287 700 рублей, чем причинила ущерб индивидуальному предпринимателю - владельцу фитнес-клуба.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело в отношении жительницы Тулы направлено в суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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