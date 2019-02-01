Работа по созданию музейного комплекса «Куликово поле» удостоилась премии Правительства РФ

СЕГОДНЯ 14:47 2019-02-01T14:47:44+03:00

Современный музейный комплекс гармонично вписан в исторический ландшафт и обеспечивает комфортное пребывание посетителей на Куликовом поле

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Работа по созданию музейного комплекса «Куликово поле» удостоена премии Правительства Российской Федерации. В числе награжденных – ученый секретарь Государственного музея-заповедника «Куликово поле» Алексей Воронцов, заслуженный архитектор России Сергей Гнедовский и член Союза художников России Андрей Рейнер.

Под руководством Сергея Викторовича Гнедовского был разработан проект нового музейного комплекса «Куликово поле». Архитектору удалось решить непростую задачу – создать метафору грандиозного события, объект, который не нарушил бы уникальное пространство Куликова поля, не помешал пейзажу, открывающемуся со смотровой площадки.

Алексей Михайлович Воронцов – автор научной концепции экспозиции о Куликовской битве «Сказание о Мамаевом побоище. Новое прочтение». Он лично участвовал во всех этапах работы над созданием экспозиции, руководил разработкой содержания разделов, согласовывал художественные решения с Андреем Георгиевичем Рейнером. Главному художнику нового Музея Куликовской битвы удалось найти общий язык с коллективом авторов как в области художественного образа, так и в многочисленных технических аспектах.

Современный музейный комплекс, который включает здание музея, выставочные залы, смотровую площадку и все необходимые объекты туристской инфраструктуры, гармонично вписан в исторический ландшафт и обеспечивает комфортное пребывание посетителей на Куликовом поле.

Днем рождения музейного комплекса можно по праву считать 30 декабря 2015 года, когда после завершения строительства он был торжественно открыт при участии Министра культуры Российской Федерации Владимира Мединского. С этого времени новый музей Куликова поля начинает принимать посетителей, открывается детская экспозиция «Один в поле не воин», выставочный зал представляет проекты ведущих музеев России.

21 сентября 2016 года для посетителей была открыта историческая экспозиция «Сказание о Мамаевом побоище. Новое прочтение». Она разместилась на двух тысячах квадратных метров и представляет результаты многолетнего изучения истории, археологии Куликова поля и полей сражений, достижения ученых, наработавших уникальные подходы в изучении, сохранении и восстановлении единственного живого свидетеля Куликовской битвы – поля сражения 1380 года.

Осенью 2018 года новый музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом принял 200-тысячного посетителя.

ИСТОЧНИК KP.RU