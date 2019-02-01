Владимир Машков: Мы приехали в Тулу, потому что здесь много талантов

СЕГОДНЯ 13:54 2019-02-01T14:10:03+03:00

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1 февраля 2019 года в Туле прошла панельная дискуссия с участием худрука «Табакерки», народного артиста России Владимира Машкова, в преддверии отборочных прослушиваний в Московскую театральную Школу Олега Табакова «Табакерка». Они пройдут для абитуриентов 2 и 3 февраля.

Для Тулы проведения отбора талантов в "Табакерку" - первый опыт. Заявки могли подать выпускники 9-х классов из регионов ЦФО, что и сделали 165 человек из Тульской, Московской, Калужской, Кировской, Ивановской, Тюменской областей и Алтайского края.

В рамках панельной дискуссии в Туле Владимир Машков отметил, что профессиональная сцена не жалует любителей:

"Работа на сцене непроста. Профессия артиста - это призвание. Но она самая незащищенная. Гарантий социальных нет. Работоспособность, внимательность, сотрудничество - основы профессионала, которые ученики должны освоить в ходе обучения. У нас очень интересная программа. Важно найти людей с артистическим складом характера и помочь развить талант. Деятельность непростая, которая требует сил.

Мы приехали в потрясающий город, не только потому, что я здесь родился, но и потому, что здесь много талантов. Наш учитель Олег Павлович Табаков создал театральный холдинг. В театральной школе обучаются с раннего возраста, поступают девятиклассники. По окончании обучения они получают диплом. Мы надеемся, что есть люди, которые хотят заниматься серьезным театром".

Также Владимир Машков подчеркнул, что в прошлом году набора в "Табакерку" не было. Его приостановили, и теперь он будет производиться через год. Будет набран курс из 23 человек. Худрук выразил надежду, что приезд табакерки в Тулу станет традицией

- Артист - это стремительная революция. Ему приходится за короткий срок эффективно и стремительно постичь образ. Мы живем здесь и сейчас, - отметил Владимир Львович.

ИСТОЧНИК KP.RU