В Ефремове семь человек тушили горящий дом
Причина пожара в Тульской области выясняется
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
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1 февраля 2019 года, примерно 09:27 на улице Прилепы села Пожилино города Ефремова Тульской области загорелся дом.
На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-29 и ПЧ-89.
С огнем удалось справиться за 3 минуты.
По данным регионального МЧС, при пожаре пострадал человек.
В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля, дом выгорел внутри.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники.
Причина пожара в Тульской области выясняется.
ИСТОЧНИК KP.RU