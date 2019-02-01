2019-02-01T13:15:06+03:00
Происшествия

В Ефремове семь человек тушили горящий дом

Причина пожара в Тульской области выясняется
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ГУ МЧС России по Тульской области
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1 февраля 2019 года, примерно 09:27 на улице Прилепы села Пожилино города Ефремова Тульской области загорелся дом.

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-29 и ПЧ-89.

С огнем удалось справиться за 3 минуты.

По данным регионального МЧС, при пожаре пострадал человек.

В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля, дом выгорел внутри.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники.

Причина пожара в Тульской области выясняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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