Залез в квартиру, чтобы посмотреть телевизор: житель Тульской области обвиняется в нескольких преступлениях

СЕГОДНЯ 11:50 2019-02-01T13:12:29+03:00

Уголовное дело в отношении него направлено в суд

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В СУ СКР по Тульской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 36-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в кражах и незаконных проникновениях в чужие дома.

Первое преступление произошло ночью 21 октября 2018 года. Пьяный обвиняемый пришел к своим знакомым, проживающим в одной из квартир дома №5 по улице Истоминская города Белева. Но друзей в квартире не оказалось, и тогда, мужчина разбил стекло в оконной раме балкона, открыл окно и залез в их жилище.

На второе дело он пошел ночью 3 ноября 2018 года. Обвиняемый перелез через забор одного из домов, расположенных на улице Пригородная в Белеве и, подойдя к жилищу, разбил кирпичом стекло окна. Через образовавшийся проем он проник внутрь чужого дома и украл оттуда продукты питания.

10 ноября 2018 года мужчина повторил кражу - аналогичным образом вновь вынес из того же дома еду.

Четвертый эпизод произошел ночью 30 ноября 2018 года, когда обвиняемый находился около одного из магазинов в Белеве. Он разбил камнем окно торговой точки и через образовавшийся проем проник внутрь. Оттуда он похитил продукты питания и 88 155 рублей наличкой.

Пятый инцидент же случился в ночь с 3 на 4 декабря 2018 года. Обвиняемый проник в помещение одного из магазинов, расположенного на улице Пушкина в Белеве, и украл оттуда еду.

На этапе предварительного расследования мужчина был заключен под стражу.

- Совокупностью собранных по уголовному делу доказательств вина жителя Тульской области в совершении нескольких преступлений подтверждается в полном объеме, - сообщили в СУ СКР по Тульской области. - В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU