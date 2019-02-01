В Тульской области пройдет Всероссийская гонка «Лыжня России - 2019»

СЕГОДНЯ 11:06 2019-02-01T11:06:20+03:00

В соревнованиях планируют принять участие около 3000 человек

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9 февраля 2019 года, Тульская область снвоа встретит «Лыжню России-2019».

XXXVII Всероссийская массовая лыжная гонка пройдет на территории мемориального и природного заповедника музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна».

В соревнованиях планируют принять участие около 3000 человек.

Предварительные заявки на участие в соревнованиях предоставляются в мандатную комиссию, работа которой стартует в здании Тульского велотрека (западная трибуна), в конференц-зале на втором этаже с 5 февраля 2019 года. Часы ее работы: 9:00-17:00.

Каждый участник соревнований при регистрации должен предоставить в мандатную комиссию следующие документы: паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхования и справку о допуске врача, полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.

Зарегистрированный участник соревнований получит стартовый номер и шапочку «Лыжня России-2019».

Заявки на участие в соревнованиях в день старта подаются в мандатную комиссию, которая начнет свою работу в 09:00 на территории музея-усадьбы.

ИСТОЧНИК KP.RU