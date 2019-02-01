2019-02-01T10:38:08+03:00
Общество

Ночью Тулу убирали 139 спецмашин и 46 человек

Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Фото: Администрация ТулыФото: Администрация Тулы
Изменить размер текста:

В ночь с 31 января на 1 февраля 2019 года, в уборке Тулы было задействовано 139 единиц спецтехники и 46 человек.

Снег вывозили 13 бригад с ул. Лейтейзена, Советской, М. Горького, пр-та Ленина, Красноармейского пр-та и др.

Также велись работы по подметанию и обработке реагентом дорог, тротуаров, уборке остановок общественного транспорта, парковочных карманов.

Днем 1 февраля 2019 года на улицах будут работать 108 единиц и 122 человека. 7 бригад вывезут снежные массы с ул. Дм. Ульянова, Луначарского, пр-та Ленина, пл. 50-й Армии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24