Ночью Тулу убирали 139 спецмашин и 46 человек

СЕГОДНЯ 10:37 2019-02-01T10:38:08+03:00

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В ночь с 31 января на 1 февраля 2019 года, в уборке Тулы было задействовано 139 единиц спецтехники и 46 человек.

Снег вывозили 13 бригад с ул. Лейтейзена, Советской, М. Горького, пр-та Ленина, Красноармейского пр-та и др.

Также велись работы по подметанию и обработке реагентом дорог, тротуаров, уборке остановок общественного транспорта, парковочных карманов.

Днем 1 февраля 2019 года на улицах будут работать 108 единиц и 122 человека. 7 бригад вывезут снежные массы с ул. Дм. Ульянова, Луначарского, пр-та Ленина, пл. 50-й Армии.

ИСТОЧНИК KP.RU