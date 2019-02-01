В ДТП с "ВАЗом" и "Фольксвагеном" в Туле пострадали две женщины
Они были госпитализированы
Фото: УГИБДД России по Тульской области
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31 января 2019 года, в 17:20 на 76 километре автодороги «Тула – Белев» Одоевского района Тульской области произошло ДТП.
43-летняя женщина на автомобиле «ВАЗ 21140», по предварительной информации, столкнулся со встречным автомобилем «Volkswagen Crafter», под управлением мужчины 51-летний.
В результате ДТП в Тульской области пострадала водитель "ВАЗа", а также ее пассажир - девушка 24 лет.
Они с различными телесным повреждениями были госпитализированы.
ИСТОЧНИК KP.RU