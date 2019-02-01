2019-02-01T10:36:14+03:00
Происшествия

Под Тулой "Ниссан" столкнулся со встречным "Митсубиши"

В результате ДТП в Тульской области пострадал один из водителей
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Фото: УГИБДД России по Тульской областиФото: УГИБДД России по Тульской области
Изменить размер текста:

31 января 2019 года, в 12:00 на 8-ом километре автодороги «Быковка – Богородицк» Киреевского района Тульской области произошло ДТП.

68-летний мужчина на автомобиле «Nissan Tiida», по предварительной информации, не справился с управлением и протаранил встречный автомобиль «Mitsubishi Lancer», под управлением мужчины 32 лет.

В результате ДТП в Тульской области пострадал водитель автомобиля «Mitsubishi». Он получил различные травмы и обратился за медпомощью.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24