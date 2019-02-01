2019-02-01T09:04:24+03:00
Общество

Жителям тульского Заречья помогают перейти на цифровое телевидение

Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Администрация города ТулыФото: Администрация города Тулы
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Главным управлением проводится разъяснительная работа с жителями по вопросам перехода на цифровое телевидение.

По состоянию на 31 января в главное управление по Зареченскому округу поступило 37 обращений от жителей, 17 из них удовлетворены, остальные остаются на контроле.

Информация по вопросу перехода на цифровое эфирное вещание помещена на стенды округа, размещается в социальной сети «Twitter» и на информационных досках подъездов МКД.

Заявку можно оставить в главном управлении по Зареченскому территориальному округу: 47-32-94.

По любым вопросам, касающимся пользовательского оборудования, можно обращаться на федеральную горячую линию РТРС по телефону: 8-800-220-20-02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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