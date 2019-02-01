На территории Новомосковской горбольницы планируется построить каньон для радиотерапевтического оборудования
31 января 2019 года, министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков провел пресс-ланч для представителей региональных СМИ.
Руководитель ведомства поделился планами по модернизация медицинского оборудования онкослужбы области, в том числе тяжелого.
Так, в 2019 году запланирована покупка нового линейного ускорителя для областного онкодиспансера, что позволит проводить лучевую терапию на качественно новом уровне, не уступающем федеральным центрам.
В 2020 году на территории Новомосковской городской клинической больницы планируется построить новый каньон для радиотерапевтического оборудования и установить туда еще один высококлассный линейный ускоритель. Уже в этом году планируется создание трех амбулаторных онкологических центров в Туле, Новомосковске и Щекино.
- Наши жители должны получать качественную и доступную медицинскую помощь, независимо от места проживания, - отметил министр.
ИСТОЧНИК KP.RU