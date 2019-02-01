В Тульской области в квартире от взрыва выбило оконную раму

СЕГОДНЯ 08:14 2019-02-01T08:36:38+03:00

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31 января около 23:00 в Узловой на ул. Заводской в квартире произошло ЧП. Жители дома услышали хлопок. После чего в комнате выбило оконную раму, оказалась повреждена межквартирная гипсолитовая стена.

Жильцы дома были эвакуированы. После проверки подьезда специалистами они вернулись в свои квартиры. Жертв и разрушений нет.

Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области

В ЧП пострадал мужчина, находившийся в квартире. Изначально от госпитализации он отказался. По некоторым данным, позже мужчина был все же доставлен в больницу.

Причину происшествия еще предстоит установить. В МЧС отмечают, дом газифицирован, в квартире установлено АОГВ. Однако, по словам главы администрации Узловского района Николая Терехова, природа хлопка не связана с бытовым газом, сообщает myslo.

Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области

Для уточнения обстановки и координации действий в районе происшествия работали спасатели. От МЧС России привлекалось 12 человек личного состава и 5 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU