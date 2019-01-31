Туристы смогут совершить экскурсию по Туле с помощью аудиогида

СЕГОДНЯ 17:01 2019-01-31T17:01:58+03:00

Об этом в ходе пресс-конференции рассказала журналистам начальник управления культуры и туризма Татьяна Столярова

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Гости Тулы смогут совершить экскурсию по городу с помощью аудиогида.

Онбудет запущен по маршруту автобуса №3 для мобильного приложения izi.travel.

Также управление культуры и туризма разработало совместно с краеведами самостоятельный пешеходный маршрут по историческому центру города с прорисовкой пешеходной линии и установкой информационных кодов.

ИСТОЧНИК KP.RU