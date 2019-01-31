2019-01-31T17:00:52+03:00
Происшествия

В супермаркете в Тульской области двое подростков напали с бутылкой на мужчину

В настоящее время несовершеннолетние заключены под стражу
Виктория ЯКУШИНА
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В СУ СКР по Тульской области возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Разбой" в отношении двух подростков.

Как выяснилось, в Алексине, вечером 27 января 2019 года, пьяные 16-летний и 17-летний обвиняемые совершили разбойное нападение в супермаркете.

Подростки похитили коньяк и водку, избив при этом бутылкой мужчину, который пытался их остановить.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции забрали несовершеннолетних для выяснения обстоятельств.

Ко всему прочему, в отделе полиции 17-летний обвиняемый, возмущенный задержанием, обматерил стража порядка в присутствии гражданских лиц. За что в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Оскорбление представителя власти".

В настоящее время обвиняемые заключены под стражу.

- С обвиняемыми продолжается производство следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в СУ СКР по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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