«Театральный дворик - 2019» пройдет в Туле с 9 по 11 августа

СЕГОДНЯ 16:51 2019-01-31T16:52:10+03:00

Общая длительность представлений за три дня составит более 200 часов

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2019 год станет годом театра и это нашло отражение в концепции проведения фестиваля уличных театров «Театральный дворик». Слоган его - «Вся жизнь театр».

Мероприятие снова удивит туляков и гостей города новыми перфомансами.

Новая дата проведения фестиваля в этом году – с 9 по 11 августа.

За это время в историческом центре Тулы будет представлено более 300 спектаклей, шоу, концертов артистов из разных стран.

В наиболее посещаемых туристами местах будет организована бесплатная раздача сувенирной продукции с логотипом фестиваля, работа фотозон с историческими костюмами различных эпох.

Также в этом году будут запущены проекты «Уличный артист» и «Туатр Тула.ру».

ИСТОЧНИК KP.RU