«Театральный дворик - 2019» пройдет в Туле с 9 по 11 августа
2019 год станет годом театра и это нашло отражение в концепции проведения фестиваля уличных театров «Театральный дворик». Слоган его - «Вся жизнь театр».
Мероприятие снова удивит туляков и гостей города новыми перфомансами.
Новая дата проведения фестиваля в этом году – с 9 по 11 августа.
За это время в историческом центре Тулы будет представлено более 300 спектаклей, шоу, концертов артистов из разных стран.
В наиболее посещаемых туристами местах будет организована бесплатная раздача сувенирной продукции с логотипом фестиваля, работа фотозон с историческими костюмами различных эпох.
Также в этом году будут запущены проекты «Уличный артист» и «Туатр Тула.ру».
ИСТОЧНИК KP.RU