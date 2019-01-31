В Туле эвакуировали ТЦ «РИО»

СЕГОДНЯ 16:43 2019-01-31T16:43:02+03:00

Об этом сообщают очевидцы в соцсети

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Утром четверга, 31 января 2019 года, в кинотеатр торгового центра «РИО» в Туле поступил сигнал о якобы заложенном взрывном устройстве.

Все здание комплекса было эвакуировано. На место были вызваны сотрудники спецслужб.

Подробности произошедшего в Туле выясняются.

Напомним, волна фиктивных минирований в Тульской области началась 30 января. Были эвакуированы ряд больниц и школ. Во всех случаях угрозы взрывов не подтвердились.

- Все силовые структуры и правоохранительные органы находятся в состоянии повышенной готовности, - сообщили в правительстве Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU