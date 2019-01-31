2019-01-31T14:18:39+03:00
Происшествия

В Тульской области пенсионерка отдала мошенникам 500 тысяч рублей

Женщина поняла, что стала жертвой мошенничества только спустя несколько часов
Мария ВЛАСОВА
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В Ефремовском районе 68-летняя женщина отдала мошенникам 500 тысяч рублей. Представители цыганского этноса обратились к пенсионерке около ее дома и убедили оказать финансовую помощь, потому что стали жертвами ДТП.

Женщина вместе с просителями дошла до ближайшего банкомата и вместе с представителями цыганского этноса сняла со своей карты крупную сумму денег.

Спустя несколько часов она осознала, что такую сумму снимать с карты не планировала, и обратилась в полицию. Правоохранители выясняют все детали и обстоятельства случившегося, а также просят граждан быть бдительными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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