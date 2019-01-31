Министр здравоохранения Тульской области: 2019 - год борьбы с онкологией

СЕГОДНЯ 13:56 2019-01-31T15:54:13+03:00

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Министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков назвал 2019-й годом борьбы с онкологией. 31 января состоялся пресс-завтрак руководителя министерства и журналистов.

В ходе встречи Андрей Третьяков отметил ключевые вопросы, на которые были обращены силы в начале его работы.

- В Тульском регионе стояла низкая настороженность по онкологии. То есть мы упускали самое главное - активную выявляемость на ранних стадиях, когда человеку можно помочь, - отметил министр. - Не было зафиксировано реестра по онкозаболеваниям. Не практиковали консилиумов, где решали по пациенту, какое лечение ему назначить. Было много закупленных препаратов для химиотерапии, но они не находили такого применения, так как все заболевания диагностировали на поздних стадиях, когда эти препараты уже не помогут вылечить пациента.

Сейчас все онкологи находятся в единой системе. Что касается планов на будущее, в первом квартале купят линейный ускоритель для лучевой терапии. В Новомосковске и Щекино появятся свои аппараты. К 2020 завершится строительство специальных кабинетов с линейным ускорителем. Препараты будут распределяться по области, больным не придется ездить в Тулу.

ИСТОЧНИК KP.RU