В Тульской области в ДТП пострадала пенсионерка
69-летняя женщина была госпитализирована с различными травмами
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
Изменить размер текста:
30 января в 08.00 на 235 км трассы М-4 «Дон» в Богородицком районе произошло ДТП. 19-летний молодой человек на автомобиле «Lifan Solano» не справился с управлением и выехал на полосу для встречного движения и столкнулся с автомобилем «ВАЗ 21102», под управлением 58-летнего мужчины.
В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля «ВАЗ», 69-летняя женщина была госпитализирована с различными телесными повреждениями.
ИСТОЧНИК KP.RU