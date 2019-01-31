В Тульской области в ДТП пострадала пенсионерка

СЕГОДНЯ 13:35 2019-01-31T13:38:31+03:00

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30 января в 08.00 на 235 км трассы М-4 «Дон» в Богородицком районе произошло ДТП. 19-летний молодой человек на автомобиле «Lifan Solano» не справился с управлением и выехал на полосу для встречного движения и столкнулся с автомобилем «ВАЗ 21102», под управлением 58-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля «ВАЗ», 69-летняя женщина была госпитализирована с различными телесными повреждениями.

ИСТОЧНИК KP.RU