2019-01-31T13:21:33+03:00
Происшествия

В Тульской области «ВАЗ» въехал в сугроб: есть пострадавший

По предварительной информации, водитель не справился с управлением
Мария ВЛАСОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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30 января в 16.10 на 43 км дороги «Тула - Новомосковск» Узловского района произошло ДТП.

54-летний мужчина на автомобиле «ВАЗ 21154», по предварительной информации, не справился с управлением и съехал с дороги, а затем наехал на снежный отвал.

В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля «ВАЗ». 56-летняя женщина с различными травмами была госпитализирована.

ИСТОЧНИК KP.RU

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