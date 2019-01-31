В Тульской области «ВАЗ» въехал в сугроб: есть пострадавший
По предварительной информации, водитель не справился с управлением
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
Изменить размер текста:
30 января в 16.10 на 43 км дороги «Тула - Новомосковск» Узловского района произошло ДТП.
54-летний мужчина на автомобиле «ВАЗ 21154», по предварительной информации, не справился с управлением и съехал с дороги, а затем наехал на снежный отвал.
В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля «ВАЗ». 56-летняя женщина с различными травмами была госпитализирована.
ИСТОЧНИК KP.RU